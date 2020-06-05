Враг дважды нарушил режим прекращения огня на Донбассе

Новости Украины:С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, российские оккупационные войска уже дважды нарушили режим прекращения огня.

С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, противник на Донбассе уже дважды нарушил режим прекращения огня. Об этом сообщил на брифинге представитель пресс-центра Минобороны капитан Михаил Шаравара.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, российские оккупационные войска уже дважды нарушили режим прекращения огня", - говорится в сообщении.

Указано, что на луганском направлении, с 4:40 по 5:00, противник применял стрелковое оружие во время обстрела украинских защитников вблизи Новоалександровки.

На донецком направлении, с 7:55 по 8:20, оккупанты вели огонь по опорным пунктам подразделений Объединенных сил неподалеку Павлополя, при этом используя станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы.

"По имеющейся информации, потерь среди наших защитников, за текущие сутки, нет", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что прицельным ответным огнем подразделения Объединенных сил прекратили вооруженные провокации оккупантов.

Напомним, за прошедшие сутки, 4 июня, боевики на Донбассе 14 раз обстреляли украинские позиции.