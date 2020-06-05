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Минреинтаграции: Ослабления на пересечении КПВВ будут вводить постепенно

Минреинтаграции: Ослабления на пересечении КПВВ будут вводить постепенно
17:32 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ГПСУ

Новости Украины:Ослабления и снятие ограничений с работы КПВВ будут действовать при условии уменьшения до минимального уровня риска угрозы здоровью граждан.

Об этом заявил первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ростислав Замлинский, сообщает пресс-служба министерства.

"По состоянию на сегодняшний день действующими остаются правила пересечения, которые были введены на время карантина. Ограничения будут сняты только после того, как мы получим полную и объективную информацию об эпидемиологической ситуации в этих районах и будем уверены, что угроза здоровью граждан по обе стороны разграничения в условиях мировой пандемии COVID-19 уменьшилась до минимального уровня", - подчеркнул Замлинский.

Он добавил, что ослабления относительно возможности пересечения линии разграничения будут вводиться постепенно и будут иметь адаптивный характер.

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Как сообщалось, в штабе ООС готовятся к открытию контрольных пунктов въезда/выезда на линии разграничения.

В Украине с 22 мая до 22 июня действует адаптивный карантин.

Пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств временно приостановлен с 22 марта с целью противодействия и недопущения заноса на подконтрольную правительству Украины территорию коронавирусной инфекции. Однако в исключительных случаях при наличии критически важных жизненных обстоятельств и соответствующих документов в подтверждение разрешение на пересечение линии разграничения предоставлялось решением командования ООС.

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Украина, КПВВ, Минреинтаграции.
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