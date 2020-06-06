Попросил надеть маски: в Киеве неизвестные жестоко избили водителя трамвая

Новости Украины:В Киеве жестоко избили водителя трамвая из-за замечания об отсутствии масок.

На трамвайном маршруте № 33к в Киеве неизвестные напали на водителя. Пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

Об этом сообщает пресс-служба Киевпасстранса в Facebook.

"Досадный инцидент произошел на трамвайном маршруте № 33к. На остановке "Улица Петра Запорожца" водитель трамвая сделал замечание группе пассажиров, которые пытались пройти в салон без средств индивидуальной защиты. В ответ на это неизвестные совершили нападение на водителя, нанесли ему телесные повреждения, после чего скрылись с места инцидента", - говорится в сообщении.

На место была вызвана «скорая» и работники полиции. Водителя госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Сейчас его состояние стабильное.

Столичная полиция открыла уголовное производство. Продолжаются следственные действия.