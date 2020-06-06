Киберполиция пресекла незаконную работу 5 онлайн-кинотеатров

Новости Украины:Жителей Киева и Черкасской области поймали на незаконном создании и поддержании работы онлайн-кинотеатра.

Правоохранители пресекли незаконную деятельность пяти онлайн-кинотеатров.

Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

"Сотрудники Департамента киберполиции совместно со следователями НПУ, под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили ряд лиц в создании и администрировании онлайн-кинотеатров", - говорится в сообщении.

В частности, в Киеве киберкопы разоблачили жителя столицы, 1982 года рождения, в создании 4 онлайн-кинотеатров и нарушении авторских и смежных прав правообладателей аудиовизуальных произведений. Деятельность мужчины была ориентирована на пользователей из Украины, России, Белоруссии и Молдовы.

Кроме этого, в Черкасской области киберкопы прекратили незаконную деятельность местного жителя, 1988 года рождения, который создал и администрировал один онлайн-кинотеатр.

"Фигурант предоставлял пользователям доступ к библиотеке художественных, анимационных фильмов и сериалов без соответствующих разрешительных документов правообладателей", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что прибыль фигуранты получали от размещенной на веб ресурсах рекламы. Оплата за рекламу поступала на е-кошельки запрещенной на территории Украины платежной системы.

Правоохранители провели обыски в столице и на Черкасщине, по результатам которых была изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, флеш-накопители, жесткие диски, банковские карты и другие вещественные доказательства.

По этим фактам расследуются уголовные производства по ч. 3 ст. 176 (Нарушение авторского права и смежных прав) УК. Фигурантам грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет.