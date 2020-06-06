В Киеве заработает городская электричка, но частично

Новости Украины:Городская электричка в Киеве будет работать в новом режиме.

Движение городской электрички в Киеве частично возобновится с 8 июня.

Об этом сообщает Киевпастранс.

"С 8 июня возобновляется движение городских электропоездов по направлениям "Станция Троещина - станция Троещина-2 - станция Почайна" и в обратном: "Станция Почайна - станция Троещина-2 - станция Троещина", - говорится в сообщении.

Поезда будут курсировать в часы "пик", а также по субботам и воскресеньям".

Отмечается, что о восстановлении обычного (кольцевого) движения городских электропоездов Киевским железнодорожным кольцом будет сообщено дополнительно.