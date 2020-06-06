В Киеве заработает городская электричка, но частично

Движение городской электрички в Киеве частично возобновится с 8 июня.
Об этом сообщает Киевпастранс.
"С 8 июня возобновляется движение городских электропоездов по направлениям "Станция Троещина - станция Троещина-2 - станция Почайна" и в обратном: "Станция Почайна - станция Троещина-2 - станция Троещина", - говорится в сообщении.
Поезда будут курсировать в часы "пик", а также по субботам и воскресеньям".
Отмечается, что о восстановлении обычного (кольцевого) движения городских электропоездов Киевским железнодорожным кольцом будет сообщено дополнительно.