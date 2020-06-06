В Днепре столкнулись два автомобиля: есть пострадавшие

Новости Украины:На Запорожском шоссе в Днепре столкнулись два Daewoo Lanos.

В Днепре произошло ДТП с участием двух автомобилей Daewoo Lanos, в результате чего телесные повреждения получили 4 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

"... поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на перекрестке Запорожского шоссе и улицы Паникахи Шевченковского района города Днепр", — сказано в сообщении.

Так, установлено, что произошло столкновение двух легковых автомобилей Daewoo Lanos. В результате происшествия травмированы 4 человека.

Отмечается, что до прибытия пожарно-спасательного подразделения сотрудниками скорой медицинской помощи пострадавшие в состоянии средней тяжести госпитализированы в Днепровской городской клинической больницы № 16.

Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.