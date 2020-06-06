Скачать
Суббота, 06.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Пандемия коронавируса: в Киеве растет число случаев COVID-19
Пандемия коронавируса: в Киеве растет число случаев COVID-19
В Минздраве рассказали, в каких областях наибольшее число новых случаев COVID-19
В Минздраве рассказали, в каких областях наибольшее число новых случаев COVID-19
Где сегодня смотреть матчи чемпионата Украины
Где сегодня смотреть матчи чемпионата Украины
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 7 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 7 июня

В Днепре столкнулись два автомобиля: есть пострадавшие

В Днепре столкнулись два автомобиля: есть пострадавшие
12:20 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости Украины:На Запорожском шоссе в Днепре столкнулись два Daewoo Lanos.

В Днепре произошло ДТП с участием двух автомобилей Daewoo Lanos, в результате чего телесные повреждения получили 4 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

"... поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на перекрестке Запорожского шоссе и улицы Паникахи Шевченковского района города Днепр", — сказано в сообщении.

Так, установлено, что произошло столкновение двух легковых автомобилей Daewoo Lanos. В результате происшествия травмированы 4 человека.

В ДТП на Одессчине погиб 17-летний велосипедист

Отмечается, что до прибытия пожарно-спасательного подразделения сотрудниками скорой медицинской помощи пострадавшие в состоянии средней тяжести госпитализированы в Днепровской городской клинической больницы № 16.

Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ДТП, Днепр, ГСЧС, Нацполиция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "У нас есть жесткая и принципиальная позиция": Кулеба рассказал о критике со стороны РФ
02 Надя Дорофеева засветила пышную грудь
03 Чеснок: чем полезен и чем опасен
04 Залитый нефтью Норильск показали из космоса (Фото)
05 Лучше, чем кофе: с чего полезней начинать свое утро
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Лето в &quot;деле&quot;: теплый прогноз погоды на 6 июня
Лето в "деле": теплый прогноз погоды на 6 июня
Сегодня - День журналиста Украины
Сегодня - День журналиста Украины
День в ООС: пострадали двое военных ВСУ
День в ООС: пострадали двое военных ВСУ
С Днем журналиста 2020! Оригинальные СМС-поздравления с профессиональным праздником
С Днем журналиста 2020! Оригинальные СМС-поздравления с профессиональным праздником
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь