Столичный суд арестовал семерых участников полицейской банды из Павлограда

Новости Украины:Районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога семи участникам банды полицейских из Павлограда.

Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога семи участникам банды полицейских из Павлограда.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

По данным ГБР, речь идет о начальнике, заместителе начальника отдела полиции, начальнике одного из секторов и 4 оперативниках Павлоградского отделения полиции ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

Правоохранители подозреваются в создании преступной организации, превышении власти либо служебных полномочий работником правоохранительного органа, совершении краж, незаконном обращении с оружием, а также незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке, пересылке либо сбыте наркотических средств (ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 365, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 185, ч. 1 ст. 263 и ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщалось, 4 июня работники Департамента внутренней безопасности НПУ, Государственного бюро расследований и СБУ пресекли деятельность преступной группировки, которую организовал начальник Павлоградского отделения полиции.

Правоохранители задержали семерых участников группировки.

По данным следствия, руководитель отдела полиции совместно с подчиненными для повышения показателей фальсифицировали материалы уголовных производств, запугивали и пытали подозреваемых для получения "нужных" показаний, фабриковали искусственные доказательства для дальнейшего обнаружения и быстрого расследования несуществующих преступлений.

6 июня Павлоградское отделение полиции на Днепропетровщине расформировали и назначили там временное руководство. По решению главы НПУ, обязательную проверку и переаттестацию пройдут около 500 работников Павлоградского отделения и его четырех подразделений.