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Боевики признали, что Симферополь испытывает дефицит воды

Боевики признали, что Симферополь испытывает дефицит воды
21:38 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Украины:Там считают, что справиться с этой проблемой поможет строительство новых водопроводов.

Глава "правительства" оккупированного Крыма Юрий Гоцанюк признал, что Симферополь испытывает дефицит воды.

Об этом пишет "Крым.Реалии".

"Сегодня нет никаких оснований говорить о возможном введении ограничений подачи воды в Симферополе. Действительно, крымская столица испытывает определенный дефицит, так как вода в столице поступает с Аянского, Партизанского и Симферопольского водохранилищ, которые подпитываются на сегодняшний день в основном за счет осадков", – сказал Гоцанюк.

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По его мнению, справиться Симферополю с водным дефицитом поможет строительство новых водопроводов.

Ранее сообщалось, что в Меджлисе рассказали о ситуации с водой в оккупированном Крыму.

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Украина, Вода, Симферополь.
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