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На Ровенщине зафиксировали 28 новых случаев COVID-19

На Ровенщине зафиксировали 28 новых случаев COVID-19
00:20 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:В Ривненской области за период пандемии уже 2054 случая заражения коронавирусом.

В Ривненской области выявлено 28 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Ривненской облгосадминистрации в Facebook.

"По состоянию на вечер 6 июня в Ривненской области зарегистрировано 28 новых случаев заболевания COVID-19. В частности, это трое жителей города Ривне; 6 из Ривненского района; 6 из Костопольского района; 6 из Сарненского района; двое из город Вараш; 2 из Дубно; 2 из Березновского района и 1 человек из пгт Заречное", - говорится в сообщении.

По данным ОГА, таким образом в Ривненской области за период пандемии уже 2054 случая инфицирования коронавирусом, из них - 342 медработники и 151 ребенок. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, 41 человек умер.

"Выздоровели от COVID-19 уже 1094 человека. Сегодня выздоровели еще 12 больных из Ривненского, Сарненского районов и города Ривне", - отметили в ОГА. На проверке в Ривненском областном лабораторном центре и Центре общественного здоровья находятся 178 образцов, добавили в ОГА.

Напоминаем, по состоянию на утро 6 июня в Украине зарегистрировано 26 тыс. 514 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 777 летальных, 11 тыс. 812 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 550 новых случаев.

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Ровенщина, Коронавирус, Covid-19.
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