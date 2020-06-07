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В Днепре спасатели потушили пожар в боксах (Фото)

В Днепре спасатели потушили пожар в боксах (Фото)
00:53 Сегодня Телеграф УНН Фото: ГСЧС

Новости Украины:В Днепре возник пожар в металлических боксах.

В субботу в 13:00 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре на улице Доблестный Новокодацкого района города Днепр.

Об этом сообщает ГСЧС.

По адресу направлено пожарных четвёртый государственной пожарно-спасательной части 8-го государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Прибыв по указанному адресу, спасатели установили, что пожар возник в середине металлических боксов.

Огнем уничтожено хозяйственные принадлежности и старые вещи в боксах, а также деревянную беседку, которая была рядом. Общая площадь пожара составила 85 кв. м.

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В 14:09 пожар локализован и в 14:34 ликвидирован. Погибших и пострадавших нет.

К ликвидации привлечено 9 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления.

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Пожар, Днепр, Спасатели, Огонь, ГСЧС.
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