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На Кировоградщине спасатели ликвидировали пожар в жилом секторе

На Кировоградщине спасатели ликвидировали пожар в жилом секторе
02:39 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay.com

Новости Украины:В Кировоградской области спасатели потушили пожар в жилом секторе.

В субботу в 02:20 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре по ул. Ливадной пгт Новая Прага Александрийского района. Об этом сообщает ГСЧС.

По прибытии на место вызова было установлено, что горит 80 м2 жилого дома. В 3:36 пожар был локализован и в 04:10 - ликвидирован.

На тушение пожара привлекались 4 человека личного состава, 1 единица техники 12го ДПРЗ г. Александрия и местная пожарная команда пгт Новая Прага.

Погибших или травмированных не обнаружено. Причины пожаров выясняются.

Напомним, в Ровно горела многоэтажка, спасли двоих детей.

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Пожар, Спасатели, Кировоградщина, Огонь, ГСЧС.
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