Новый антирекорд: в Киеве водитель превысил скорость в 4,5 раза

Новости Украины:В Киеве зафиксировали 45 нарушителей, которые двигались со скоростью более 170 км/час.

В течение пятницы, 5 мая, камеры автоматической фиксации выявили 45 авто, которые двигались со скоростью более 170 км/час.

Об этом в Facebook информирует Патрульная полиция Украины.

«Наибольшей скорость была у автомобиля с ГНЗ AA297*** - 224 км/ч на улице Елены Телиги в Киеве, где разрешено 50 км/ч», - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще один рекорд установил автомобиль Mazda, который в течение дня 13 раз нарушил скоростной режим.

Кроме того, камеры зафиксировали две машины, каждая из которых превысила скорость по девять раз.

Напоминаем, 1 июня в Киеве и Киевской области начала работать система автоматической фотовидеофиксации дорожного движения.

Камеры установлены в столице и на автомагистралях Киевщины в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями.