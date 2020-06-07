На Днепропетровщине пересчитали статистику по коронавирусу

Новости Украины:После пересчета данных в области число тех, кто выздоровел, выросло более чем на 216 человек.

На Днепропетровщине пересчитали статистику больных коронавирусной инфекцией: по состоянию на 6 июня количество людей, которые выздоровели, стало почти вдвое больше.

Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровского областного совета.

После пересчета данных в области число тех, кто выздоровел, выросло более чем на 216 человек. Таким образом, по состоянию на 6 июня в области выздоровели 484 человека из 965 инфицированных.

"Данные уточнены после проведения внутреннего аудита статистики новым руководством лабораторного центра", - говорится в сообщении.

Информацию об этом Радио Свобода также подтвердила пресс-секретарь облсовета Анна Рыбченко.

Ранее в областном штабе по противодействию эпидемии коронавируса заявили, что в Днепропетровском лабораторном центре после смены руководства пересмотрят данные результатов тестирований на коронавирусную инфекцию, сделанных во времена уволенного с поста руководителя Александра Штепы. Речь шла о том, что в базе данных лаборатории обнаружили "более 250 человек с положительными тестами", которые выздоровели, но "не были сняты с учета".