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На фронте враг 13 раз обстрелял украинские позиции

На фронте враг 13 раз обстрелял украинские позиции
07:37 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Боевики 13 раз обстреляли украинские позиции, есть раненые.

6 июня вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли наши позиции из минометов калибра 120 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие обстрелов со стороны захватчиков четыре военнослужащих Объединенных сил получили ранения, а один - боевое травмирование. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" на подступах к опытно и Старогнатовка противник выпустил в сторону украинских оборонных укреплений более тридцати мин калибра 120 мм.

У Богдановка враг привел противотанковые ракетные комплексы, а рядом с Марьинкой, Павлополем и Авдеевкой - гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В вечернее время агрессор применил минометы калибра 120 мм и станковые противотанковые гранатометы по нашим опорным пунктам неподалеку Гнутово.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" по украинским позициям вблизи Орехово и трижды возле Луганского вооруженные формирования РФ вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Защитников Южного агрессор дважды обстрелял из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие обстрелов со стороны захватчиков четыре военнослужащих Объединенных сил получили ранения, а один - боевое травмирование.

По данным разведки, 6 июня украинские защитники уничтожили одного оккупанта.

С начала текущих суток, 7 июня, российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстреляли из крупнокалиберных пулеметов наши опорные пункты неподалеку Луганского.

За текущие сутки потерь среди наших защитников нет.

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Донбасс, ВСУ, АТО, ООС.
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