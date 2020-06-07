В ДТП на Житомирщине пострадали двое школьников и женщина

Новости Украины:Две легковушки столкнулись в Житомирской области: пострадала женщина и двое детей.

В Житомирской области в результате столкновения автомобилей в местную больницу с травмами попали двое школьников и женщина. Полицейские начали досудебное расследование, передает ГУ НП в Житомирской области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 6 июня около 10:15 в г. Андрушивци. В результате столкновения автомобилей в местную больницу с травмами попали двое школьников и женщина. Полицейские начали досудебное расследование", - говорится в сообщении.

Предварительно, водитель автомобиля "Mercedes С-220", 37-летний житель районного центра, двигаясь по улице г. Андрушивци, на закругленном участке дороги не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "ГАЗ Волга" под управлением 31-летнего жителя Андрушивского района.

"В результате ДТП травмы получили пассажиры автомобиля "Волга": 51-летняя женщина и двое мальчиков в возрасте 8 и 9 лет. Их госпитализировали в травматологическое отделение Андрушивской больницы", - сообщили в полиции.

По данным правоохранителей, водителям и другим пассажирам была оказана медицинская помощь без госпитализации.

Сейчас полицейские устанавливают все причины и обстоятельства происшествия.