Названы регионы, где карантинные меры не ослабят

Новости Украины:В Киеве и четырех областях карантинные меры не ослабят.

По состоянию на 7 июня четыре региона Украины и город Киев не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Согласно данным, пока не готовы к ослаблению карантина г. Киев, Волынская, Львовская, Ривненская и Черновицкая области.

Невозможность переходить на следующий этап снятия карантина в этих областях объясняется высокой инцидентностью (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения), большой загруженностью койко-мест в медучреждениях и низким охватом населения ПЦР-тестированием на коронавирус.

Отмечается, что по определенным критериям в АР Крым и г. Севастополь данные отсутствуют.

Как сообщалось, Кабинет министров 20 мая принял решение о переходе на адаптивную модель карантина с 22 мая до 22 июня.

По состоянию на 7 июня в Украине лабораторно подтверждено 26 999 случаев COVID-19. За сутки зафиксировано 485 новых случаев.