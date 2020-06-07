Коронавирус в Киевской области: зафиксировано 36 новых случаев

Новости Украины:На Киевщине 36 новых случаев коронавируса, всего уже 1784.

В Киевской области подтверждено 1 784 случая заболевания коронавирусом. За сутки зафиксировано 36 новых случаев.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации в Facebook.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 7 июня 2020 года на 10:00 официально подтверждено 1 784 случая заболевания коронавирусом (в т. ч. 134 ребенка и 349 медработников (за весь период). Новых случаев за последние сутки - 36", - говорится в сообщении.

Лабораторно подтверждены случаи: в Обуховском р-не - 250, в Киево-Святошинском р-не - 448, в Барышевском р-не - 37, в Белоцерковском р-не - 11, в Бориспольском р-не - 75, в Броварском р-не - 77, в Бородянском р-не - 24, в Васильковском р-не - 47, в Вышгородском р-не - 34, в Иванковском районе - 6, в Макаровском р-не - 17, в Мироновском р-не - 31, в Кагарлыкском р-не - 37, в Переяслав-Хмельницком р-не - 10, в Полесском р-не - 2, в Рокитнянском р-не - 6, в Ставищенском р-не - 8.

Отмечается, что в г. Белая Церковь зарегистрировано 73 случая; пгт Барышевка - 4; г. Бровары - 48; г. Борисполь - 57; пгт Бородянка - 17; г. Буча - 49; г. Березань - 7; г. Васильков - 32; пгт Глеваха - 2; пгт Володарка - 3; г. Вышгород - 33; г. Ирпень - 89; г. Макаров -5; г. Фастов - 37; г. Мироновка - 5; пгт Ворзель - 9; пгт Гостомель - 17; пгт Коцюбинское - 41; пгт Ставище - 1; г. Кагарлык - 38; г. Ржищев - 3; г. Переяслав - 17; пгт Рокитное - 7; г. Богуслав - 5; г. Яготин - 12; пгт Сгуровка - 3; пгт Иванков - 4; г. Тетиев - 13.

На стационарном лечении находится 228, на самоизоляции - 1 556. выздоровели 558 человек (в т. ч. 45 детей). За время пандемии умерло - 37 человек.

По состоянию на 7 июня в Украине лабораторно подтверждено 26 999 случаев COVID-19. За сутки зафиксировано 485 новых случаев.