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ОБСЕ зафиксировала передвижение военных грузовиков из РФ в ОРЛО

ОБСЕ зафиксировала передвижение военных грузовиков из РФ в ОРЛО
05:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:ОБСЕ обнаружила движение военных грузовиков через неконтролируемую границу в ОРЛО.

Миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировала передвижение грузовиков военного типа через неконтролируемые участки границы в оккупированных районах Луганщины.

Об этом говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ от 6 июня.

"В период между 20:40 4 июня и 00:24 5 июня БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал автоколонну грузовиков, которые заезжали в Украину, и еще одну автоколонну грузовиков, которые выезжали из Украины, по грунтовой дороге неподалеку н. п. Черемшино (неподконтрольный правительству, 59 км к юго-востоку от Луганска) возле границы с Российской Федерацией в месте, где нет контрольно-пропускных пунктов", - говорится в сообщении.

В частности, 4 июня в 20:40 БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил по крайней мере 12, вероятно, грузовиков военного типа и сопровождающую универсальную легкую машину, стоявшие автоколонной на грунтовой дороге развернутые на восток, а также 5 человек, которые ходили между грузовиками, примерно в 3,5 км на восток от Черемшино, ориентировочно в 120 м к западу от границы с Российской Федерацией, где отсутствует система пропуска через границу.

В 20:51 в лесополосе примерно в 1,4 км к западу от неподвижной автоколонны БПЛА зафиксировал три, вероятно, транспортных средства военного типа и еще одно транспортное средство, которые подъезжали к неподвижной автоколонне по грунтовой дороге с западного направления. После того как эти машины присоединились к упомянутым выше транспортным средствам, автоколонна насчитывала по крайней мере 16 транспортных средств и сопроводительный автомобиль.

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В период с 20:52 до 21:22 два грузовика военного типа отделились от автоколонны, отправившись в восточном направлении, и выехали из Украины, а остальные по крайней мере 14 грузовиков военного типа, машин и сопровождающий автомобиль остались на месте. В период между 21:26 и 21:58 БПЛА зафиксировал, как в Украину въехали две универсальные легкие машины и приблизились к автоколонне из как минимум 14 грузовиков, машин и сопровождающего автомобиля: одна остановилась возле автоколонны, а вторая двинулась на запад по указанной выше грунтовой дороге примерно в 2 км к востоку от Черемшино.

Около 22:10 БПЛА зафиксировал вторую автоколонну из 5 грузовиков военного типа, которые въехали в Украину, проехали мимо первой неподвижной автоколонны и двинулись в западном направлении. Между тем неподвижная автоколонна отправилась в восточном направлении и выехала из Украины.

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В 22:55 БПЛА зафиксировал, как ко второй автоколонне из 5 грузовиков военного типа, въехавшим в Украину, присоединились упомянутые выше 3 транспортных средства военного типа, что стояли в лесополосе, и еще 2 грузовика военного типа, которые приехали с восточного направления. Вторая автоколонна, которая теперь насчитывала 10 транспортных средств, отправилась по грунтовым дорогам в западном направлении через Черемшино и н. п. Нижнедеревечка (неподконтрольный правительству, 52 к юго-востоку от Луганска), а потом, по наблюдениям БПЛА, двинулась к объекту в неподконтрольном правительству Луганске, куда она приехала в 00:24 5 июня.

В СММ напоминают, что уже фиксировали в этом районе автоколонны грузовиков в октябре 2019 года.

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Россия, ОБСЕ, Донбасс, ОРЛО, ОРДЛО.
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