COVID-19 эпидемия: в Броварах в детсаде зафиксировали вспышку коронавируса

Новости Украины:В городе Бровары в детсаде зафиксировали вспышку коронавирусной болезни COVID-19.

В детском саду "Калинка" в городе Бровары зафиксировали вспышку коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщил мэр города Игорь Сапожко в Facebook.

"Оперативная информация по ситуации в ДОУ "Калинка". Хочу проинформировать, что утром в субботу были отобраны образцы для проведения ПЦР-анализа во всех работников заведения и детей, контактировавших с воспитательницей, что заболела коронавирусом (COVID-19 - ред. ). По результатам исследования тесты на COVID-19 у 9 детей и 3 взрослых оказались положительными. Двое детей госпитализированы в детскую областную больницу в городе Боярка, другие заболевшие лечатся амбулаторно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ДОУ "Калинка" закрыто на обсервацию, все работники заведения и родители воспитанников, которые с 1 июня посещали садик, находятся на самоизоляции под контролем семейных врачей. Другие дошкольные учреждения продолжат работать с соблюдением санитарно-эпидемических требований.

Как сообщалось ранее, в Украине зафиксировано уже 27 462 случая COVID-19, из них 797 - летальные.