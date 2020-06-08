Карантин: в двух селах в Одесской области установят блокпосты

Новости Украины:В связи с увеличением количества больных коронавирусом в селах Криничное и Дмитровка Болградского района Одесчины установят карантинные КПП.

В селах Криничное и Дмитровка Болградского района Одесчины установят карантинные контрольно-пропускные пункты в связи с увеличением количества больных коронавирусом.

Об этом сообщает Болградская районная государственная администрация.

"В связи с увеличением больных коронавирусом в Болградском районе 5 июня 2020 года комиссией Одесской ОГА проведена проверка медицинских учреждений района и ознакомление с эпидемиологической ситуацией населенных пунктов Дмитровка и Криничное ... Во исполнение представления главного государственного санитарного врача Одесской области от 05.06. 2020 №04/1350 «Об установлении ограничительных противоэпидемических мер» главам населенных пунктов Дмитровка и Криничное поручено с 9 июня определить места дислокации двух контрольно-пропускных пунктов (карантинных постов), ввести особый режим въезда и выезда в села и организовать их работу, а также обеспечить их средствами индивидуальной защиты, горячим питанием и т.п.", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что на период введения особого режима через эти населенные пункты запрещено проведение регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом в пригородном и междугородном внутренне областном сообщении, а также проведение религиозных мероприятий и деятельность учреждений питания.

Планируется ввести ведение учета лиц, въезжающих на территорию сел Дмитровка и Криничное Болградского района и принять меры по обеспечению их самоизоляции, а также обеспечить осуществление температурного скрининга водителей, пассажиров и граждан, пересекающих контрольно-пропускные пункты.

По состоянию на 8 июня в Болградском районе зарегистрированы 34 случая заболевания СОVID-19, в связи с этим принято решение запретить в районе деятельность учреждений культуры, осуществление межобластных пассажирских перевозок автомобильным транспортом, путь следования которых проходит через территорию Болградского района, работу учреждений общего среднего образования, осуществляющих подготовку пунктов проведения внешнего независимого оценивания.

После улучшения эпидемиологической ситуации в этих населенных пунктах карантинные меры будут ослаблены.

Как сообщалось, по состоянию на утро 8 июня, в Украине лабораторно подтверждены 27 462 случаев COVID-19. Из них - 1964 ребенка, 5101 медработник. Умерли 797 человек, выписаны - 12 195, болеет COVID-19 - 14470.

За минувшие сутки в Украине коронавирусом в целом заболели 463 человека. Из них - 32 ребенка и 51 медработник.