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Карантин: в двух селах в Одесской области установят блокпосты

Карантин: в двух селах в Одесской области установят блокпосты
20:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости Украины:В связи с увеличением количества больных коронавирусом в селах Криничное и Дмитровка Болградского района Одесчины установят карантинные КПП.

В селах Криничное и Дмитровка Болградского района Одесчины установят карантинные контрольно-пропускные пункты в связи с увеличением количества больных коронавирусом.

Об этом сообщает Болградская районная государственная администрация.

"В связи с увеличением больных коронавирусом в Болградском районе 5 июня 2020 года комиссией Одесской ОГА проведена проверка медицинских учреждений района и ознакомление с эпидемиологической ситуацией населенных пунктов Дмитровка и Криничное ... Во исполнение представления главного государственного санитарного врача Одесской области от 05.06. 2020 №04/1350 «Об установлении ограничительных противоэпидемических мер» главам населенных пунктов Дмитровка и Криничное поручено с 9 июня определить места дислокации двух контрольно-пропускных пунктов (карантинных постов), ввести особый режим въезда и выезда в села и организовать их работу, а также обеспечить их средствами индивидуальной защиты, горячим питанием и т.п.", - говорится в сообщении.

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Отмечается также, что на период введения особого режима через эти населенные пункты запрещено проведение регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом в пригородном и междугородном внутренне областном сообщении, а также проведение религиозных мероприятий и деятельность учреждений питания.

Планируется ввести ведение учета лиц, въезжающих на территорию сел Дмитровка и Криничное Болградского района и принять меры по обеспечению их самоизоляции, а также обеспечить осуществление температурного скрининга водителей, пассажиров и граждан, пересекающих контрольно-пропускные пункты.

По состоянию на 8 июня в Болградском районе зарегистрированы 34 случая заболевания СОVID-19, в связи с этим принято решение запретить в районе деятельность учреждений культуры, осуществление межобластных пассажирских перевозок автомобильным транспортом, путь следования которых проходит через территорию Болградского района, работу учреждений общего среднего образования, осуществляющих подготовку пунктов проведения внешнего независимого оценивания.

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После улучшения эпидемиологической ситуации в этих населенных пунктах карантинные меры будут ослаблены.

Как сообщалось, по состоянию на утро 8 июня, в Украине лабораторно подтверждены 27 462 случаев COVID-19. Из них - 1964 ребенка, 5101 медработник. Умерли 797 человек, выписаны - 12 195, болеет COVID-19 - 14470.

За минувшие сутки в Украине коронавирусом в целом заболели 463 человека. Из них - 32 ребенка и 51 медработник.

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Украина, Одесса, Карантин, Кра.
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