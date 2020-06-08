В Львовской области выпал град размером с перепелиное яйцо

Новости Украины:Люди в соцсетях делились видео и фото сюрпризами природы, мол, 2020 год не перестает удивлять.

Львовскую область второй день подряд накрывает град размером с перепелиное яйцо.

Об этом говорится в сюжете телеканала.

Больше всего снежинок выпало в Сколевском районе. Накануне засыпало город Славское, а сегодня села Коростов, Гребенов, Тухолька. Там слой града напоминал слой снега, он укрыл трассу и поля вокруг.

Люди в соцсетях делились видео и фото сюрпризами природы, мол, 2020 год не перестает удивлять.

Об ухудшении погоды синоптики предупреждали. На сегодня объявили штормовое предупреждение.