В Львовской области выпал град размером с перепелиное яйцо

Львовскую область второй день подряд накрывает град размером с перепелиное яйцо.
Об этом говорится в сюжете телеканала.
Больше всего снежинок выпало в Сколевском районе. Накануне засыпало город Славское, а сегодня села Коростов, Гребенов, Тухолька. Там слой града напоминал слой снега, он укрыл трассу и поля вокруг.
Люди в соцсетях делились видео и фото сюрпризами природы, мол, 2020 год не перестает удивлять.
Об ухудшении погоды синоптики предупреждали. На сегодня объявили штормовое предупреждение.