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Поехали порыбачить: в Киеве мужчина пырнул товарища ножницами в шею

Поехали порыбачить: в Киеве мужчина пырнул товарища ножницами в шею
00:21 Сегодня Телеграф УНН Фото: Полиция

Новости Украины:В Киеве мужчину подозревают в причинении тяжелых травм товарищу.

Полицейские задержали мужчину, которого подозревают в том, что он ударил ножницами товарища во время рыбалки на столичном Гидропарке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киеве.

"Полицейские задержали мужчину, который ножницами ранил товарища на столичном Гидропарке. Во время рыбалки между пьяными приятелями возникла ссора, в ходе которой один из мужчин достал ножницы и ударил другого в шею", - говорится в сообщении.

Указано, что в столичную полицию поступило сообщение о том, что человек получил ранения на столичном Гидропарке. По указанному адресу выехали следственно-оперативная группа, врачи и наряд патрульной полиции. При установке всех обстоятельств происшествия правоохранители выяснили, что мужчины приехали порыбачить. Рыбалка сопровождалась употреблением алкоголя.

"На почве внезапной неприязни 50-летний злоумышленник напал на товарища с ножницами. В результате 45-летний пострадавший получил проникающее ранение в шею. Его госпитализировали для оказания медицинской помощи в условиях стационара", - сказала следователь Днепровского управления полиции Александра Короткевич.

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Указано, что фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Изъятые ножницы, как вещественное доказательство, направлены на проведение экспертного исследования.

"Следователи Днепровского управления полиции сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы", - сообщили в отделе коммуникации.

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Киев, Рыбалка, Нацполиция.
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