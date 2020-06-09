Застолья бывают разными: на Одесчине мужчина зарезал своего приятеля

Новости Украины:В Одесской области задержали мужчину по подозрению в убийстве своего собутыльника.

Происшествие произошло в эти выходные в доме 32-летнего подозреваемого в Килии. Во время хмельного застолья между мужчинами возник конфликт, в ходе которого хозяин нанес гостю смертельные ножевые ранения в шею.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию области.

О том, что произошло, полицейским злоумышленник рассказал сам. Причиной ссоры с потерпевшим, по его словам, стали долги.

Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщили подозрение в умышленном убийстве по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание - до 15 лет лишения свободы.