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ООС: боевики 8 раз нарушали "тишину"

ООС: боевики 8 раз нарушали "тишину"
19:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: твиттер

Новости Украины:В штабе ООС дали отчет о количестве обстрелов за сутки.

Вооруженные формирования Российской Федерации от начала суток 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь в рядах Объединенных сил нет.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook.

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие», - говорится в сообщении.

Так, по украинским военнослужащим, которые выполняют задания около Марьинки в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", российские наемники открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" вблизи Крымского и дважды Орехово оккупанты выпустили около 60 мин 120 калибра, а также применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Защитников Новолуганского, Новотошковского и Шумов захватчики обстреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а опорные пункты недалеко от Хутора Вильного – с 82 мм минометов и гранатометов различных систем.

«Представители ВСУ применили дежурные огневые средства, после чего оккупанты свернули свою преступную активность», - подчеркнули в штабе.

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ВСУ, ООС.
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