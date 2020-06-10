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День на Донбассе: боевики применили запрещенные минометы

День на Донбассе: боевики применили запрещенные минометы
18:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Российские наемники 6 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в том числе применяли 120 мм и 82 мм минометы.

В среду российские наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

"С начала сегодняшних суток потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - говорится в сводке по состоянию на 17.00 среды, опубликованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи н.п.Павлополь противник дважды открывал огонь из минометов калибров 120 мм и 82 мм. Кроме этого агрессор применил у этого населенного пункта станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

На Донбассе боевики заблокировали пропуск граждан через линию разграничения

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Хутора Вольного враг четыре раза обстрелял украинские позиции из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"Наши воины немедленно отреагировали на все возможные угрозы со стороны захватчиков и заставили противника прекратить свои агрессивные действия. Потери оккупантов уточняются", говорится в сводке.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" придерживался.

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Донбасс, ВСУ, Минометы, ООС.
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