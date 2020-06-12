Полицейские нашли трехлетнюю девочку, которая пропала на Черниговщине

Полицейские нашли трехлетнюю девочку, которая пропала на природе.

Правоохранители нашли на Черниговщине трехлетнего ребенка, что потерялся во время отдыха семьи на природе.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

“Полицейские вместе с неравнодушными гражданами нашли трехлетнюю девочку, которая потерялась на природе. Ребенок отдыхал вместе с родителями вблизи озера. Около трех часов дня девочка исчезла из поля зрения родителей и они вызвали полицию, ведь понимали, что не могут сами справиться с поисками”, — сообщили в МВД.

Правоохранители сообщили, что от места отдыха до села Количевка было примерно два километра, а еще рядом два водоема. “В этой ситуации маленькая девочка могла пойти в любом направлении и потеряться”, — пояснили в пресс-службе.

Неравнодушные граждане нашли ребенка, фото: Нацполиция

Отмечается, что в целом к поискам ребенка были привлечены 50 полицейских, 20 нацгвардейцев, 13 спасателей и 20 неравнодушных граждан, а также пять служебных собак и два квадрокоптера.

Девочку нашли в зарослях, в полутора километрах от места исчезновения.

Трехлетняя девочка была найдена, фото: Нацполиция

“Ребята, что нашли малыша, все в царапинах, но счастливы!” — сообщили полицейские.

В МВД отметили, что жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.

“Очень важно, когда общество и правоохранительные органы в такие критические объединяют свои усилия”, — добавили в пресс-центре.