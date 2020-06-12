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Полицейские нашли трехлетнюю девочку, которая пропала на Черниговщине

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Полицейские нашли трехлетнюю девочку, которая пропала на Черниговщине
03:45 Сегодня Телеграф УНН Фото: Нацполиция
Обновлено: 03:53 Сегодня
Полицейские нашли трехлетнюю девочку, которая пропала на природе.

Правоохранители нашли на Черниговщине трехлетнего ребенка, что потерялся во время отдыха семьи на природе.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

“Полицейские вместе с неравнодушными гражданами нашли трехлетнюю девочку, которая потерялась на природе. Ребенок отдыхал вместе с родителями вблизи озера. Около трех часов дня девочка исчезла из поля зрения родителей и они вызвали полицию, ведь понимали, что не могут сами справиться с поисками”, — сообщили в МВД.

Правоохранители сообщили, что от места отдыха до села Количевка было примерно два километра, а еще рядом два водоема. “В этой ситуации маленькая девочка могла пойти в любом направлении и потеряться”, — пояснили в пресс-службе.

Неравнодушные граждане нашли ребенка, фото: Нацполиция

Отмечается, что в целом к поискам ребенка были привлечены 50 полицейских, 20 нацгвардейцев, 13 спасателей и 20 неравнодушных граждан, а также пять служебных собак и два квадрокоптера.

Девочку нашли в зарослях, в полутора километрах от места исчезновения.

Трехлетняя девочка была найдена, фото: Нацполиция

“Ребята, что нашли малыша, все в царапинах, но счастливы!” — сообщили полицейские.

В МВД отметили, что жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.

“Очень важно, когда общество и правоохранительные органы в такие критические объединяют свои усилия”, — добавили в пресс-центре.

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Полиция, МВД, Черниговщина.
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