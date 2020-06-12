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Пятница, 12.06.2020

В Харькове российских дипломатов оригинально "поздравили" с Днем России (Видео)

Контрразведка СБУ "поздравила" страну-агрессора с Днем России, который отмечается сегодня, 12 июня. Около здания посольства РФ в Киеве поставлен рекламный щит с гербом департамента украинской спецслужбы: на нем орел душит двухголовую гадюку. Об этом сообщает "Суспільне Харків". Аналогичные борды появились около дипломатических представительств РФ во Львове и Одессе, а в Харькове подобный мурал размещен напротив российского генконсульства. "Поздравления с прозрачным намеком, учитывая, что российские диппредставительства - это легальная крыша для агентуры ФСБ и ГРУ в нашей стране", - подчеркнул Цаплиенко. С 1992 года в день принятия декларации о "госсуверенитете РСФСР от СССР" - 12 июня - в РФ отмечается праздник День России. Президент РФ вручает премии в Кремле, на Красной площади в Москве проходят торжества.
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