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Возле Авдеевки боевики обстреляли из гранатометов позиции ВСУ

Возле Авдеевки боевики обстреляли из гранатометов позиции ВСУ
14:52 Сегодня Телеграф
На Донбассе с начала суток боевики четыре раза нарушали режим "тишины", потерь нет.

С начала текущих суток, 12 июня, российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил 4 раза нарушили режим прекращения огня, сообщает Министерство обороны Украины.

На луганском направлении в период с 5:00 до 7:00 российские наемники дважды обстреляли позиции подразделений ОС в районе Луганского, используя минометы калибра 82 мм, станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

На донецком направлении из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник обстрелял позиции украинских войск в районе Верхнеторецкого. Позже в районе Авдеевки применялись ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

На все обстрелы подразделения ОС открывали огонь в ответ из имеющихся огневых средств. Потери противника уточняются.

Среди украинских военнослужащих потерь в результате обстрелов нет.

Как сообщалось, за минувшие сутки двое военнослужащих получили ранения, еще один был травмирован в результате 16 обстрелов со стороны российских наемников на Донбассе .

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Все по теме:

Боевики, Донбасс, Авдеевка, ООС.

Автор:

Телеграф
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