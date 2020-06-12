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Противник на Донбассе четыре раза нарушил режим "тишины"

Противник на Донбассе четыре раза нарушил режим "тишины"
19:17 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter
В зоне ООС продолжается эскалация конфликта.

В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Украинские воины в ответ использовали дежурные огневые средства и прекратили враждебные провокации", - сообщили в пресс-центре.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от Верхнеторецкого противник на рассвете открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Впоследствии, агрессор вблизи Авдеевки применил ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

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Украинских защитников, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле Луганского враг дважды обстрелял из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"С начала сегодняшних суток потерь в рядах Объединенных сил нет. На участках разведения № 1, № 2 и № 3 режим "Тишина" придерживался. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отметили в штабе ООС.

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Минобороны, Донбасс, ОРДЛО, ООС.

Автор:

Телеграф
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