Ослабление карантина: в Киеве открывается "Церковь Спаса на Берестове"

В Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике сообщили об открытии уникальной архитектурной памятки.

В Украине постепенно снижают карантинные меры, вызванные пандемией COVID-19. В связи с этим в Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике уже завтра откроется "Церковь Спаса на Берестове".

Об этом сообщает пресс-служба заповедника.

"Рады вам сообщить, что с 13 июня 2020 Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник открывает экспозиционной объект для осмотра: памятник национального значения "Церковь Спаса на Берестове", - говорится в сообщении.

Представители заповедника рассказали, что эту памятку XII века можно осмотреть изнутри. Кроме того, можно послушать занятную экскурсию о фресках тех времен и археологические раскопки во время реставрации.

"Режим работы храма с 9:00 до 19:00. Понедельник, вторник выходной. Во время дождей также может быть закрыта", - добавили в заповеднике.

Что известно о "Церкви Спаса на Берестове":