Ослабление карантина: в Киеве открывается "Церковь Спаса на Берестове"

В Украине постепенно снижают карантинные меры, вызванные пандемией COVID-19. В связи с этим в Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике уже завтра откроется "Церковь Спаса на Берестове".
Об этом сообщает пресс-служба заповедника.
"Рады вам сообщить, что с 13 июня 2020 Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник открывает экспозиционной объект для осмотра: памятник национального значения "Церковь Спаса на Берестове", - говорится в сообщении.
Представители заповедника рассказали, что эту памятку XII века можно осмотреть изнутри. Кроме того, можно послушать занятную экскурсию о фресках тех времен и археологические раскопки во время реставрации.
"Режим работы храма с 9:00 до 19:00. Понедельник, вторник выходной. Во время дождей также может быть закрыта", - добавили в заповеднике.
Что известно о "Церкви Спаса на Берестове":
Сооружение храма традиционно связывается со временем пребывания на киевском престоле Владимира Мономаха (1113-1125), хотя некоторые специалисты датируют его концом XI в. В летописях он упоминается как усыпальница представителей рода Мономаховичей - указано, что здесь похоронены дочь Мономаха Евфимия (1138), сын, киевский князь Юрий Долгорукий (1157) и внук Глеб Юрьевич (1171).
В древности в церковь с запада примыкал нартекс, сохранившийся до нашего времени; с севера к нему было пристроено хрещальню, с юга - лестничную круглую башню, которая вела на хоры.
В интерьере стены храма покрывал фресковая живопись, от которого сохранилась большая композиция "Чудесный лов рыбы", обнаружена в 1970 г. под живописью XVII в.