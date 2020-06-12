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Пятница, 12.06.2020
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Ослабление карантина: в Киеве открывается "Церковь Спаса на Берестове"

Ослабление карантина: в Киеве открывается "Церковь Спаса на Берестове"
Обновлено 21:46 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
В Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике сообщили об открытии уникальной архитектурной памятки.

В Украине постепенно снижают карантинные меры, вызванные пандемией COVID-19. В связи с этим в Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике уже завтра откроется "Церковь Спаса на Берестове". 

Об этом сообщает пресс-служба заповедника.

"Рады вам сообщить, что с 13 июня 2020 Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник открывает экспозиционной объект для осмотра: памятник национального значения "Церковь Спаса на Берестове", - говорится в сообщении.

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Представители заповедника рассказали, что эту памятку XII века можно осмотреть изнутри. Кроме того, можно послушать занятную экскурсию о фресках тех времен и археологические раскопки во время реставрации.

"Режим работы храма с 9:00 до 19:00. Понедельник, вторник выходной. Во время дождей также может быть закрыта", - добавили в заповеднике.

Что известно о "Церкви Спаса на Берестове":

  • Сооружение храма традиционно связывается со временем пребывания на киевском престоле Владимира Мономаха (1113-1125), хотя некоторые специалисты датируют его концом XI в. В летописях он упоминается как усыпальница представителей рода Мономаховичей - указано, что здесь похоронены дочь Мономаха Евфимия (1138), сын, киевский князь Юрий Долгорукий (1157) и внук Глеб Юрьевич (1171).

  • В древности в церковь с запада примыкал нартекс, сохранившийся до нашего времени; с севера к нему было пристроено хрещальню, с юга - лестничную круглую башню, которая вела на хоры.

  • В интерьере стены храма покрывал фресковая живопись, от которого сохранилась большая композиция "Чудесный лов рыбы", обнаружена в 1970 г. под живописью XVII в.

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Киев, Карантин, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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