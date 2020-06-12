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На Херсонщине могут запустить пилотный проект по открытию детских лагерей

На Херсонщине могут запустить пилотный проект по открытию детских лагерей
23:02 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter
На Херсонщине в скором времени могут открыть детские лагеря.

В Минздраве прогнозируют, что вопрос открытия детских лагерей правительство будет принимать не ранее 22 июня, Херсонская область предлагает открыть пилотный проект только для своих детей. Об этом сообщает пресс-служба Гостуризма.

“Когда возобновят работу летние детские лагеря? Этому вопросу сейчас уделяется едва ли не наибольшее внимание. Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко прогнозирует, что правительство решение о начале оздоровительной кампании будет принимать не ранее 22 июня”, — говорится в сообщении.

Так, он обещает, что Минздрав до сих пор утвердит временные рекомендации по функционированию детских учреждений оздоровления и отдыха в пост карантинный период.

“Вместе с тем председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев предлагает запустить пилотный проект в регионе, где небольшой уровень заболеваемости среди населения. В частности, сначала открыть детские лагеря Херсонской области только для детей с Херсонщины”, — добавили в сообщении.

Напомним, как сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, сейчас в правительстве ждут расчеты от Минздрава и других министерств о возможности открытия детских лагерей, но настороженно относятся к возможному запуску их работы в ближайший месяц.

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Все по теме:

Лагерь, Херсонщина, Карантин.

Автор:

Телеграф
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