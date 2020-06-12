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За закрытие дела по Burisma: У замначальника ГНС города Киев обнаружили взятку

За закрытие дела по Burisma: У замначальника ГНС города Киев обнаружили взятку
23:17 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook
В автомобиле замначальника ГНС города Киева обнаружено 6 млн долларов, которые он нес в НАБУ за закрытие уголовного производства по компании Burisma.

Деньги, которые сегодня предлагали НАБУ в качестве взятки, были обнаружены в машине замначальника ГНС города Киева Николая Ильяшенко. Деньги предлагали за закрытие дела по компании Burisma.

Об этом написал в Telegram нардеп Олександр Дубинский.

“В 18.40 НАБУ заблокировало на выезде из паркинга ГНС города Киева два автомобиля, один из автомобилей принадлежит заместителю начальника ГНС г. Киева Ильяшенко Николаю Викторовичу. В автомобиле обнаружено 6 млн долларов, которые он нёс в НАБУ за закрытие уголовного производства по компании Burisma, в которой трудился Хантер Байден”, — написал Дубинский.

Напомним, детективы НАБУ зафиксировали факт предоставления им экс-чиновником неправомерной выгоды за принятие решения о закрытии уголовного производства.

Как сообщалось ранее, сын бывшего вице-президента Байдена Хантер в 2014-2019 годах входил в совет директоров Украинской газодобывающей компании Burisma, которая связана с эксминистром экологии Николаем Злочевским.

Байдена-старшего команда действующего президента США обвиняет в продвижении интересов сына. В то же время, заявляется, что Хантер Байден не является фигурантом расследований, которые так или иначе касаются компании Burisma и Злочевского.

Также напомним, Генеральный прокурор рассказал, что Злочевский фигурирует в 13 уголовных производствах. Они должны быть переданы на расследование в НАБУ, СБУ и ГБР. Также ранее в Генпрокуратуре сообщили о судьбе трех уголовных производств, что расследовались в отношении Злочевского.

В то же время нардеп Александр Дубинский заявил, что Burisma была одним из элементов, связывающих многолетние схемы по выводу средств из украинского бюджета на счета американских инвестиционных фондов.

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НАБУ, Burisma, Олександр Дубінський.

Автор:

Телеграф
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