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Полиция усилила безопасность возле суда, где избирают меру пресечения Стерненку

Полиция усилила безопасность возле суда, где избирают меру пресечения Стерненку
23:35 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter
У здания Шевченковского районного суда Киева усилили меры безопасности.

Полиция усилила меры безопасности у здания Шевченковского районного суда столицы, где избирают меру пресечения активисту Сергею Стерненку, передает пресс-служба полиции Киева.

Как сообщили в полиции, для обеспечения публичной безопасности и порядка задействовано работников структурных подразделений столичной полиции и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

"Сегодня у судебного учреждения собрались граждане для проведения акции. Поэтому, для обеспечения публичной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины усилили меры безопасности у административного учреждения. Охрану суда, пропускной режим в помещение и обеспечения правопорядка непосредственно в зале судебного заседания осуществляется представителями Службы судебной охраны в соответствии с их служебными полномочиями. Работники полиции диалога проводят с участниками акции превентивные меры и профилактически разъяснительные беседы с целью недопущения любых правонарушений", - говорится в сообщении.

По информации полиции, во время проведения таких превентивных мер у одного из участников полицейские обнаружили травматический пистолет с разрешением на его хранение. Кроме этого установлено, что он в настоящее время находится в статусе подсудимого за совершение уголовного преступления, предусмотренного ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Сейчас с ним работают полицейские и устанавливают все обстоятельства и мотивы его пребывания с оружием во время проведения массовых мероприятий.

"Правоохранители обращаются к организаторам и участникам мероприятий соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Шевченковский районный суд рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения активисту Сергею Стерненко. Во время заседания под зданием суда состоялось несколько столкновений между правоохранителями и активистами, которые пришли поддержать Стерненко.

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Киев, Суд, Сергей Стерненко.

Автор:

Телеграф
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