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За неделю на Донетчине ранены 24 украинских военных

За неделю на Донетчине ранены 24 украинских военных
23:41 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook
В течение прошлой недели в Донецкой области боевики 15 раз нарушали режим прекращения огня.

На прошлой неделе в Донецкой области в результате вражеских обстрелов со стороны незаконных вооруженных формированиях РФ 24 украинских защитника получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

“В течение прошлой недели в Донецкой области незаконные вооруженные формирования РФ 15 раз нарушали режим прекращения огня”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что наблюдается в период с 4 по 11 июня боевики атаковали по позициям ВСУ, расположенных возле пгт. Луганское, Мироновское и Новолуганское Бахмутского района, селе Водяное Волновахского района, селе Павлополь и Чермалык Волновахского района, а также вблизи городов Красногоровка, Авдеевка, Марьинка.

“В результате вражеских обстрелов со стороны НВФ РФ 24 украинских защитника получили ранения различной степени тяжести”, — отмечается в сообщении.

Кроме того, в городе Красногоровка в результате артобстрела поврежден жилой дом.

“По фактам преступных действий российских оккупантов прокуратурой внесены сведения в Реестр погибших и раненых лиц и поврежденной в результате боевых действий в Донецкой области инфраструктуры и в Единый реестр досудебных расследований — по ч.ч. 1, 2 ст. 258 (террористический акт) УК Украины”, — говорится в сообщении.

Напомним, 8 мая на Донбассе получили ранения трое украинских военных.

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Военные, Донбасс, Донетчина, ООС.

Автор:

Телеграф
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