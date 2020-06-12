Ураган во Львове: на Лычаковском кладбище повреждены 70 памятников

Ураган разрушил более 70 памятников на Лычаковском кладбище.

Вчерашний, 11 июня, ураган во Львове наделал беды на Лычаковское кладбище. Непогода уничтожила десятки деревьев, которые повредили более 70 памятников. Об этом в комментарии Гал-инфо рассказал директор ЛКП "Музей "Лычаковское кладбище" Михаил Нагай.

По его словам, в музее практически пронесся ураган, который повредил все объекты и деревья, которые оказались на его пути.

Сегодня музейщики целый день пытаются ликвидировать последствия непогоды и подсчитать убытки. Сейчас часть поврежденных объектов остаются под заваленными деревьями и ветками. Чтобы ликвидировать последствия и расчистить путь реставраторам понадобится минимум неделя.

"Мы обследовали территорию, составляем обобщенный акт, ведь некоторые элементы еще находятся под деревьями. Ураган повалил 10 полноценных деревьев, 20 разломило пополам, также по территории разбросаны около 100 массивных, средних и мелких ветвей", - рассказал Михаил Нагай.

Он отметил, что никто из людей во время урагана не пострадал.

По его словам, ураган прошел коридорной дугой, некоторые деревья не просто сломало, а выкрутило почти с корнем.

"Мы только начали устранять последствия непогоды. Работы продлятся еще около недели. К счастью, критически поврежденных объектов, которые невозможно было восстановить, нет. Однако, все же есть такие, которые существенно повреждены и разбросаны по фрагментам. Есть около пяти ценных скульптур, которые пострадали. Все они в старой части кладбища", - сказал директор.

Он добавил, что больше всегоценных объектов пострадало на 6-м поле.

"Существенно повреждена скульптурная композиция на гробнице Тренклив, Вейглей и Бауэров. Это львовские купеческие богатые семьи, которые заказали работу у скульптора Антона Шимзера. Он в свое время был достаточно известной фигурой во Львове. Скульптурная группа изображает поход в царство мертвых и датируется 1820-ми годами.

Также повреждено скульптуру ангела путти. Пострадала и скульптура, что датируется 1808 годом со склепа семьи немецкого происхождения. Очень жаль, ведь это памятники местного значения. Специалисты уверяют, что их удастся довести до первоначального состояния. Повреждены также памятники 1920-30-х годов и советского периода", - рассказал Михаил Нагай.

Он добавил, что скульптуры начала XIX в для восстановления будут включены в программу украинского-польского сотрудничества, а остальные музейщики будут реставрировать собственными силами.

По словам Михаила Нагая, могилы известных персон и ценные памятники не пострадали. Также не пострадало поле захоронений воинов АТО и ООС, Героев Небесной Сотни, поле почетных захоронений, ведь они в пределах недосягаемости деревьев.

Сейчас сумму ущерба еще не подсчитывали. Сейчас музей устраняет последствия непогоды собственными силами, но нужно будет привлекать и специальные службы.

Напомним, во Львове за два часа накануне выпало 25% месячной нормы осадков. Непогода повалила 72 дерева, 7 из них упали на автомобили.