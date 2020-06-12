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На КПВВ в Марьинке от сердечного приступа скончался мужчина

На КПВВ в Марьинке от сердечного приступа скончался мужчина
23:48 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook
На КПВВ "Марьинка" умер мужчина 1961 года рождения.

На КПВВ в Марьинке от сердечного приступа умер мужчина 1961 года рождения, который хотел попасть на территорию подконтрольную так званой “ДНР”.

Об этом сообщает Мониторинговая миссия ООН с прав человека.

“Мы с глубоким сожалением узнали, что мужчина 1961 года рождения умер сегодня ночью возле контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) в Марьинке. Он провел несколько месяцев в различных учреждениях здравоохранения на территории, контролируемой правительством, и пытался воссоединиться со своей семьей в Донецке” — говорится в сообщении.

Так, с 10 июня, после того как правительство возобновило работу КПВВ, мужчина ждал возможности пересечь линию соприкосновения. Вечером 11 июня ему стало плохо, и его доставили в больницу на карете скорой помощи. Вскоре он вернулся к автобусной остановке у КПВВ с надеждой попасть на следующий день на территорию, контролируемую самопровозглашенной “ДНР”. Через несколько часов он умер от сердечного приступа.

“Эта трагическая смерть является еще одним напоминанием о неотложной необходимости позволить гражданским лицам с чрезвычайными гуманитарными потребностями пересекать линию соприкосновения, пока не будут сняты ограничения по передвижению, связанные с COVID-19. Мы призываем всех вовлеченных по обе стороны от линии соприкосновения способствовать ее пересечению по гуманитарным причинам. Это было невозможно в течение последних трех месяцев, и тысячи гражданских лиц пострадали из-за этого”, — добавили в сообщении.

Напомним, к КПВВ “Марьинка” и “Станица Луганская” все еще прибывают люди, которые хотят попасть на оккупированную территорию, но гуманитарные дорожные коридоры остаются заблокированными оккупантами.

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Марьинка, КПВВ.

Автор:

Телеграф
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