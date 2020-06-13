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На одесском пляже от сердечного приступа умер мужчина

На одесском пляже от сердечного приступа умер мужчина
Обновлено 00:27 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Думская
В Одессе на пляже мужчина начал тонуть и скончался на берегу.

Сегодня, 12 июня, в Одессе на пляже умер мужчина.

Как сообщили в департаменте муниципальной безопасности Одесского городского совета, мужчина, 1961 г.р., вместе с сыном отдыхал в районе дельфинария «Немо», в районе пляжа «Ланжерон».

«Во время отдыха он решил искупаться в море, в месте, где это не разрешено и нет стационарного поста спасательно-водолазной службы», - сказано в сообщении.

Во время купания мужчина начал тонуть, на берег его смог вытащить сын. Отмечается, что на место происшествия была вызвана скорая помощь и спасатели, медики проводили реанимационные мероприятия, но спасти мужчину не удалось.

Предварительная причина смерти - сердечный приступ, случившейся после уже на берегу.

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Одесса, Спасатели.

Автор:

Телеграф
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