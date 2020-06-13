На Буковине вновь 38 новых случаев коронавируса

Общая численность инфицированных в Черновицкой области от первого установленного случае составляет 3874 человек.

На Буковине по состоянию на вечер 12 июня официальный подтверждено еще 38 случаев заражения коронавируса. Лабораторный центр исследовал 376 образцов.

Об этом сообщает председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

“Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 3874 человек”, — сообщил председатель ОГА.

Он добавил, что по пятницу 15 буковинцев побороли COVID-19. “Они дважды получили отрицательный результат тестов”, — пояснил Осачук.

“Больше всего случаев заболевания COVID-19 в настоящее время выявлено в Черновцах — 35,7%. Среди районов области лидирует Глибоцкий с 14,9% больных”, — написал глава области.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 29 753 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 870 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.