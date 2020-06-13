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На Ровенщине еще 55 человек заразились коронавирусом

На Ровенщине еще 55 человек заразились коронавирусом
02:28 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com
Ривненская область занимает четвертое место среди регионов Украины по количеству больных на коронавирус.

По состоянию на вечер пятницы, 12 июня в Ривненской области подтвердили 55 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщил председатель Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook.

Глава области заявил, что возраст новых больных от 3 до 83 лет.

Таким образом в Ривненской области всего подтвердили 2297 случаев коронавируса. Излечились 1254 жителя области, а умерли 46.

Ривненская область занимает четвертое место среди регионов Украины по количеству больных на коронавирус.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 29 753 человека, из них выздоровели 13 564, летальных случаев — 870.

 
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Все по теме:

Ровенщина, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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