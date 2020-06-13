На Закарпатье была задержана группа рэкетиров

Двое мужчин по просьбе знакомой женщины должны были "выбить" из жителя города 21 тыс. гривен.

Правоохранители и сотрудники прокуратуры Закарпатской области, при поддержке спецподразделений КОРД и ТОР задержали двух жителей города Хуст, которые требовали средства от пострадавшего.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Двое мужчин по просьбе знакомой женщины должны были "выбить" из жителя города 21 тыс. гривен. Ранее мужчина выполнял строительные работы по месту жительства женщины, после которых она выплатила работнику указанную сумму, но решила вернуть средства преступным путем", - говорится в сообщении.

Попытки вернуть деньги сопровождались избиением и даже угрозами убийства.

Отмечается, что в пятницу, 12 июня, злоумышленники были задержаны. "Решается вопрос об уведомлении о подозрении по ст. 189 Уголовного кодекса Украины. Проводятся следственные действия", - резюмировали правоохранители.

Напомним, во второй половине апреля на Закарпатье задержали лидера этнической группировки рэкетиров.