Эпидемия Covid-19: в столице за сутки более 70 новых случаев заражения

В Киеве за минувшие сутки количество пациентов с подтвержденным диагнозом Covid-19 выросло на 72 человека.

В том числе среди заболевших два медика, еще два больных умерли, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"На сегодня в столице уже 3838 подтвержденных случая заболевания Covid-19. Двое больных умерли. Заболели, в том числе и два медика", - написал Кличко в телеграм-канале.

Он отметил, что среди заболевших 34 женщины в возрасте от 22 до 83 лет, 30 мужчин в возрасте от 19 до 75 лет, 7 девочек от 2 до 17 лет и мальчик, которому 10 лет.

"Наибольшее количество случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Оболонском районе - 16. В Днепровском - 9 и в Голосеевский район - 8 случаев", - подчеркнул мэр.

Кроме того, количество выздоровевших за сутки достигло 32 человек.

Кличко добавил, что в киевские больницы госпитализировали 21 пациента. Остальные - на самоизоляции под контролем медиков.