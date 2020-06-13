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Остались без электичества за 15 минут: в Днепре выпала полуторамесячная норма осадков

Остались без электичества за 15 минут: в Днепре выпала полуторамесячная норма осадков
09:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: unsplash.com
В следствие непогоды в г.Днепре за 15 минут три больницы остались без электроснабжения.

В г.Днепре за 15 минут выпала полуторамесячная норма осадков, в следствие чего три больницы остались без электроснабжения, сообщил заместитель мэра города Михаил Лысенко.

"Пятьдесят семь упавших деревьев. В результате этого 14 обрывов линий электротранспорта и ещё 12 линий электроснабжения горсвета. Три больницы без электроснабжения", - написал Лысенко на странице в Фейсбуке.

Он отметил, что всего за 15 минут в городе выпала полуторамесячная норма осадков.

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В свою очередь Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в целом по состоянию на утро субботы, 13 июня, произошло около 50 случаев падения деревьев и повреждено 18 единиц транспортных средств.

"Сообщений о погибших, пострадавших и подтоплении домов, приусадебных участков не поступало", - отметили в ведомстве.

Так, из-за непогоды отключено от электроснабжения по г.Днепр - около 1700 абонентов. Аварийными бригадами сейчас проводятся работы по восстановлению электропитания.

Для ликвидации последствий непогоды привлечено 50 человек личного состава ГСЧС и 12 единиц техники.

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Украина, Днепр, ГСЧС.

Автор:

Телеграф
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