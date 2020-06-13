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ООС: боевики трижды нарушали режим "тишины"

ООС: боевики трижды нарушали режим "тишины"
13:06 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter
С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики три раза нарушили режим прекращения огня.

В штабе ООС дали отчет о суточном количестве обстрелов украинских позиций.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины капитан Михаил Шаравара.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12.00 было зафиксировано три обстрела позиций подразделений Объединенных сил", - сказал Шаравара.

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Так, на Луганском направлении, противник выпустил 50 снарядов из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм по защитникам Луганского.

Кроме того, на Донецком направлении, со стороны оккупированной Еленовки, из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия оккупационные войска вели обстрел позиций украинских защитников вблизи Славного.

"Прицельным огнем, наши мужественные воины прекратили вооруженные провокации оккупантов. По имеющейся информации, боевых потерь среди украинских защитников за текущие сутки нет", - подытожил представитель Минобороны.

Как сообщалось, 12 июня боевики совершили 12 обстрелов позиций подразделений Объединенных сил.

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Все по теме:

Украина, ВСУ, ООС.

Автор:

Телеграф
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