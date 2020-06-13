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В Харькове пресечена деятельность подпольного цеха по производству алкогольных напитков

В Харькове пресечена деятельность подпольного цеха по производству алкогольных напитков
14:56 Сегодня Телеграф УНН Фото: Полиция
В Харькове обнаружили масштабный подпольный цех по изготовлению спиртных напитков.

В Харькове правоохранителями из помещения подпольного цеха изъято 395 емкостей с жидкостью, имеющей характерный запах спирта, 22 емкости для розлива жидкости и средства для ее фасовки и дозировки. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

Так, 12 июня в полицию поступило сообщение о том, что в Харькове на 2-м Вологодском въезде сотрудники Управления службы безопасности Украины в Харьковской области обнаружили подпольный цех по изготовлению спиртных напитков.

13 июня следователем Киевского отдела полиции указанный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 227 (умышленное введение в обращение на рынке Украины (выпуск на рынок Украины) опасной продукции) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

По словам старшего следователя Киевского отдела полиции Артура Александровича, при проведении осмотра места происшествия правоохранители обнаружили и изъяли 395 емкостей с жидкостью, имеющей характерный запах спирта объемом 5 и 10 литров, 22 емкости для розлива жидкости объемом 500-1500 литров, а также средства для фасовки и дозирования жидкости.

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Сейчас подготовлено ходатайство о наложении ареста на временно изъятое имущество. Лица, причастные к совершению указанного преступления, устанавливаются.

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Харьков, Нацполиция.

Автор:

Телеграф
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