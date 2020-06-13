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Лоб в лоб: на Житомирщине в ДТП погиб человек, еще шесть травмированы

Лоб в лоб: на Житомирщине в ДТП погиб человек, еще шесть травмированы
Обновлено 22:54 Сб, 13 Июнь 2020 Телеграф УНН Фото: Полиция
В Житомирской области из-за лобового столкновения легковушек погиб человек, еще шестеро пострадали.

В Ружинском районе Житомирской области столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего один человек погиб и еще шесть человек получили травмы. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 12 июня, около 22:50, на автодороге "Кременец - Белая Церковь - Ржищев", вблизи села Молчановка Ружинского района.

По предварительной информации, 45-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat, житель Винницкой области, при объезде мотоблока с прицепом, загруженным сеном, который двигался в попутном с ним направлении, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Suzuki Grand Vitara под управлением 53-летнего жителя Киевской области.

В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм в больнице скончался 74-летний пассажир Volkswagen Passat. Также в медицинское учреждение госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести водители обоих авто и 26-летний водитель мотоблока, а еще три пассажира из автомобиля Suzuki Grand Vitara, 1970, 1989 и 2013 годов рождения.

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Сейчас следователи устанавливают все причины и обстоятельства происшествия в рамках начатого уголовного производства по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

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ДТП, Житомирская область, Нацполиция.

Автор:

Телеграф
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