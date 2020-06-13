В штабе ООС рассказали, сколько людей пересекли КПВВ "Станица Луганская"

В районе проведения ООС частично восстановлен пропуск людей на двух украинских КПВВ: "Марьинка" и "Станица Луганская".

В районе ООС, где сегодня частично восстановлен пропуск граждан через КПВВ «Станица Луганская», линию разграничения в обе стороны пересекли 120 человек.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"С 7.00 до 13.00 осуществлялся пропуск людей из временно неподконтрольной правительству Украины части Донбасса, а с 13.00 до 17.00 - в обратном направлении. За это время в обе стороны линию разграничения пересекли 120 граждан: 90 на подконтрольную правительству Украины территорию и 30 в обратном направлении" , - отмечают в пресс-центре.

Там напомнили, что в районе проведения ООС 10 июня частично восстановлен пропуск людей и транспортных средств на двух украинских КПВВ: «Марьинка» и «Станица Луганская». Однако пересечение линии разграничения несколько дней подряд блокировали российские войска и их марионеточные администрации.

Однако действия украинской стороны по восстановлению движения через гуманитарные дорожные коридоры начали достигать своей цели, и российские вооруженные формирования были вынуждены частично разблокировать пересечение линии разграничения с временно оккупированным Луганском, отмечают в штабе.

В то же время, как подчеркивается, до сих пор по вине незаконных вооруженных формирований РФ не функционирует контрольный пункт въезда-выезда «Марьинка» в Донецкой области. Украинские пограничники сегодня пропустили в сторону временно оккупированной территории одного человека на автомобиле, который через несколько часов вернулся обратно, так как получил отказ вооруженных наемников.

"Захватчики продолжают демонстрировать полное безразличие к проблемам мирных жителей и не пропускают людей в обе стороны уже четвертые сутки подряд. Ярким примером циничного обращения с мирными жителями является то, что оккупанты уже более двух суток удерживают перед своим блокпостом двух человек на легковом автомобиле, не позволяя им проехать к родному дому", - отмечают в штабе.

Там подчеркнули, что пограничники из состава Объединенных сил при необходимости готовы обеспечить возвращение этих граждан обратно на подконтрольную правительству Украины территорию.

Напоминаем, пропуск на КПВВ через линию разграничения людей и транспортных средств был временно приостановлен с 22 марта с целью противодействия и недопущения занесения на подконтрольную правительству Украины территорию коронавирусной инфекции. Однако в исключительных случаях при наличии критически важных жизненных обстоятельств и соответствующих документов в подтверждение разрешение на пересечение линии разграничения предоставлялось решением командования ООС.

Согласно приказу командующего операцией Объединенных сил, 10 июня начали работать два КППВ: на Луганщине «Станица Луганская» и «Марьинка» в Донецкой области. Однако оккупанты заблокировали восстановление пропуска через линию разграничения.