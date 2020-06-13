Скачать
Воскресенье, 14.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Отмена пробного ВНО: в "СН" предлагают ввести компенсацию
Отмена пробного ВНО: в "СН" предлагают ввести компенсацию
Дуда о российской агрессии: Мы не можем оставить Украину
Дуда о российской агрессии: Мы не можем оставить Украину
Заря - Динамо: детальный обзор скандального матча УПЛ (Видео)
Заря - Динамо: детальный обзор скандального матча УПЛ (Видео)
Петров пост 2020: дата, история и традиции
Петров пост 2020: дата, история и традиции

Боевики обстреляли Широкино из минометов: разрушен жилой дом (Фото)

Боевики обстреляли Широкино из минометов: разрушен жилой дом (Фото)
23:26 Сб, 13 Июнь 2020 Телеграф Укринформ Фото: Facebook
Оккупанты продолжают пренебрегать правилами ведения войны и международным гуманитарным правом.

В Широкино в результате минометного обстрела со стороны оккупационных формирований РФ разрушен жилой дом, а в районе Горловки боевики вели артиллерийский огонь из городских кварталов.

Об этом информирует пресс-центр штаба ООС.

«Несмотря на многочисленные заявления представителей оккупационной власти относительно их заботы о жителях Донбасса и стремления к миру, незаконные вооруженные формирования Российской Федерации продолжают откровенно пренебрегать правилами ведения войны и международным гуманитарным правом», - говорится в сообщении.

Как отмечается, 12 июня, около 20.00 российские наемники из временно оккупированной Саханки открыли огонь из минометов калибра 82 мм по Широкино. Одна из мин попала в жилой дом, почти полностью разрушив его, а еще три разорвались в непосредственной близости от частного дома.

Информация о возможных пострадавших уточняется.

Кроме этого, утром 13 июня оккупанты разместили артиллерийские системы рядом с жилыми домами на восточной окраине Калининского, что в пригороде Горловки. Прикрывшись гражданским населением они выпустили 50 снарядов калибра 122 мм по украинским защитникам Луганского.

«Вполне очевидно, что целью было заставить подразделения Объединенных сил открыть огонь в ответ, чтобы в дальнейшем обвинить наших защитников в обстрелах мирных жителей», - указывается в сообщении.

В штабе ООС отмечают, что таким образом оккупанты в очередной раз открыто продемонстрировали свое циничное отношение к жизни и здоровью гражданского населения и подтвердили откровенное игнорирование Минских договоренностей и международного гуманитарного права.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донбасс, Широкино, Штаб ООС.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Природное лекарство": почему стоит есть бананы
02 Михаил Ефремов может избежать тюрьмы за совершенное им пьяное ДТП
03 Программа расширенных возможностей и Украина: Канада приветствовала решение НАТО
04 Опасно для здоровья: какие продукты нельзя разогревать в микроволновке
05 Кофепитие Зеленского на карантине: Ляшко рассказал о последствиях
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Бельгии за сутки от коронавируса умерли 8 человек
В Бельгии за сутки от коронавируса умерли 8 человек
Дело Порошенко: в Европарламенте обещают &quot;внимательно следить&quot; за развитием событий
Европарламент будет следить за ходом дела Порошенко
Дело Гандзюк: Мангер оказался в больнице
Дело Гандзюк: Мангер оказался в больнице
&quot;Корзина&quot; для удаленных файлов: в Android 11 появится новая функция
"Корзина" для удаленных файлов: в Android 11 появится новая функция
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь