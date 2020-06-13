Боевики обстреляли Широкино из минометов: разрушен жилой дом (Фото)

Оккупанты продолжают пренебрегать правилами ведения войны и международным гуманитарным правом.

В Широкино в результате минометного обстрела со стороны оккупационных формирований РФ разрушен жилой дом, а в районе Горловки боевики вели артиллерийский огонь из городских кварталов.

Об этом информирует пресс-центр штаба ООС.

«Несмотря на многочисленные заявления представителей оккупационной власти относительно их заботы о жителях Донбасса и стремления к миру, незаконные вооруженные формирования Российской Федерации продолжают откровенно пренебрегать правилами ведения войны и международным гуманитарным правом», - говорится в сообщении.

Как отмечается, 12 июня, около 20.00 российские наемники из временно оккупированной Саханки открыли огонь из минометов калибра 82 мм по Широкино. Одна из мин попала в жилой дом, почти полностью разрушив его, а еще три разорвались в непосредственной близости от частного дома.

Информация о возможных пострадавших уточняется.

Кроме этого, утром 13 июня оккупанты разместили артиллерийские системы рядом с жилыми домами на восточной окраине Калининского, что в пригороде Горловки. Прикрывшись гражданским населением они выпустили 50 снарядов калибра 122 мм по украинским защитникам Луганского.

«Вполне очевидно, что целью было заставить подразделения Объединенных сил открыть огонь в ответ, чтобы в дальнейшем обвинить наших защитников в обстрелах мирных жителей», - указывается в сообщении.

В штабе ООС отмечают, что таким образом оккупанты в очередной раз открыто продемонстрировали свое циничное отношение к жизни и здоровью гражданского населения и подтвердили откровенное игнорирование Минских договоренностей и международного гуманитарного права.