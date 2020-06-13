В Одессе двое иностранцев напали с ножом на прохожего (Фото и видео)

Злоумышленники сначала спровоцировали с мужчиной конфликт, после чего один избил его, а второй ударил ножом в живот.

В Одессе правоохранители задержали двух граждан другой страны, которые устроили конфликт с местным жителем, вследствие чего мужчина получил ножевое ранение туловища.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

Как выяснили полицейские, инцидент произошел на парковке возле одного из супермаркетов на улице Генуэзской. Злоумышленники сначала спровоцировали с мужчиной конфликт, после чего один избил его, а второй ударил ножом в живот.

Нападавшие с места совершения преступления скрылись, карету скорой медицинской помощи и полицию на место происшествия вызвали прохожие.

Полицейские в ходе реализации неотложных розыскных мероприятий по горячим следам задержали двух выходцев из кавказского региона, 1992 и 1995 рождения. По их месту проживания следователи изъяли предполагаемое орудие преступления - нож и одежду со следами крови.

"Как выяснилось, одного из задержанных разыскивают столичные полицейские за совершение квартирной кражи. Сейчас действия фигурантов квалифицированы по частям 2 и 4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. До избрания меры пресечения оба помещены в изолятор временного содержания", - сообщил заместитель начальника криминальной полиции Шевченковского отделения полиции Александр Твердиков.

Напомним, в Киеве трое мужчин подошли к врачу и под угрозой ножа отобрали у него медицинское оборудование стоимостью 290 тысяч гривен.