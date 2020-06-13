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На Харьковщине полицейские задержали насильника (Фото)

На Харьковщине полицейские задержали насильника (Фото)
23:49 Сб, 13 Июнь 2020 Телеграф УНН Фото: Нацполиция
На Харьковщине за изнасилование женщины задержали 32-летнего мужчину.

В Харьковской области правоохранители задержали 32-летнего мужчину за изнасилование женщины.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

Сообщение о происшествии поступило в Богодуховский отдел полиции 13 июня. По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Установлено, что 27-летняя женщина ночью возвращалась домой от подруги. В это время на нее напал незнакомец и изнасиловал с применением физической силы.

Вскоре полицейские задержали за совершение преступления 32-летнего мужчину.

По данному факту следователем Богодуховского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он находится в изоляторе временного содержания. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Напомним, правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании двух несовершеннолетних девушек в Днепропетровской области.

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Полиция, Харьковщина.

Автор:

Телеграф
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