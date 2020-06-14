"Каменные вышиванки": Новая Каховка привлечет туристов оригинальным способом

В Новой Каховке успешно представили два пути активного туризма .

В Новой Каховке представили два маршрута активного туризма - "Жемчужина на юге Украины" и "Каменные вышиванки" Новой Каховки", которые вошли в государственный Реестр путей активного туризма.

Об этом сообщает "Новая Каховка.City" со ссылкой на начальника отдела культуры и туризма Новокаховского городского совета Наталью Зарудную.

"На заседании областной комиссии по вопросам создания сети путей активного туризма на территории Херсонской области отдел культуры и туризма Новокаховского городского совета успешно представил два пути активного туризма "Жемчужина на юге Украины" и "Каменные вышиванки" Новой Каховки", – говорится в сообщении.

Так, протяженность маршрута, посвященного орнаментальным панно на зданиях Новой Каховки, составляет 2 км, продолжительность – 1 час.

"Вышитые южные дома под палящим солнцем Херсонщины привлекут ваше внимание своей необычностью. Ажурная красота, проверенная временем, в исполнении художника-монументалиста Григория Довженко, погрузит вас в необычность украинского генетического кода. Сочетание Востока и Запада в растительных и животных мотивах, геометрия на камне", - говорится в презентации каменных "вышиванок".

В свою очередь обзорная экскурсия "Новая Каховка - жемчужина Юга Украины" продлится 3 часа и имеет протяженность 30 км. Она предусматривает посещение Корсунского женского монастыря, винодельческого хозяйства Дом марочных коньяков "Таврия", водно-спортивных баз, литературно-мемориального музея А. П. Бахуты, памятников и музейных учреждений города, Центральной площади, Дворца культуры, ротонд-беседок, Парка культуры и отдыха, Летнего театра, городка аттракционов, минизоопарка "Сказочная дубрава", стадиона "Энергия", Каховской ГЭС, музея истории поселка Козацкого, степных водопадов, Соловьиной рощи, винодельческого хозяйства Князя Трубецкого.

По результатам заседания комиссии маршруты, разработанные отделом культуры и туризма Новокаховского горсовета, внесены в государственный Реестр путей активного туризма. В будущем планируется их обозначение для лучшего ориентирования туристов, при поддержке областного бюджета.

Напоминаем, на Херсонщине в Реестр путей активного туризма добавили 7 новых маршрутов и расширили один из созданных ранее.